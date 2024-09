POL-MS: Nach zerstochenen PKW-Reifen in der Jahnstraße - Polizei sucht weiterhin nach Zeugen

Münster (ots) - Zwischen Donnerstagnachmittag (26.09., 16 Uhr) und Freitagmorgen (27.09., 8 Uhr) ist an der Palestrinastraße und dem Gluckweg in insgesamt fünf Autos eingebrochen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der oder die Täter schlugen die Scheiben an den Autos ein, nahmen zum Teil Diebesgut in Form von Bargeld an sich und flüchteten unerkannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat, der oder den Tätern geben ...

