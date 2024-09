POL-MS: Verkehrskontrolle auf der A 1 - Lkw-Fahrer mit zweiter Fahrerkarte unterwegs

Münster (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (25.09., 18.30 Uhr -26.09., 06.52 Uhr) wurde in ein Handy-Shop an der Wolbecker Straße in der Nähe der Diepenbrockstraße eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Eine aufmerksame Passantin bemerkte im Vorbeigehen am Donnerstagmorgen Beschädigungen an den Schaufensterscheiben des Shops und ...

