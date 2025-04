Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Jugendliche bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person kam es am Montag (28.04.2025) gegen 13:00 Uhr im Bereich des Südbahnhofs in Renningen. Eine 15-jährige E-Scooter-Lenkerin war gemeinsam mit einer 16-jährigen Mitfahrerin auf einem Radweg, welcher parallel zur Straße "Am Pfarrtor" verläuft, von der Rankbachstraße kommend in Richtung Südbahnhof unterwegs. Am Ende des Radwegs fuhr die 15-Jährige mutmaßlich ungebremst auf die Fahrbahn der Straße. Hier kollidierte der E-Scooter mit dem VW eines 44-Jährigen, der auf der Straße "Am Pfarrtor" vom Südbahnhof kommend in Richtung Malmsheimer Straße unterwegs war. Während die 16-jährige Mitfahrerin noch rechtzeitig vor der Kollision von dem E-Scooter abspringen konnte, erlitt die 15-Jährige bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Die Jugendliche wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro. Die Polizei weist daraufhin, dass die Nutzung eines E-Scooters nur für eine Person zulässig ist.

