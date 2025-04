Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Motorradfahrer bei Überholvorgang leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Montagnachmittag (28.04.2025) kam es gegen 16:30 Uhr auf der Landesstraße 1208 in Steinenbronn zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzen Person. Ein 18-jähriger Lenker einer KTM war auf der Landesstraße 1208 von Leinfelden kommend unterwegs, als er kurz vor Steinenbronn mehrere Fahrzeuge überholte. Nahezu zeitgleich wollte ein 20-jähriger Nissan-Lenker, der in dieselbe Richtung fuhr, nach links in den Krummensteigweg abbiegen. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Motorradfahrer und dem Nissan. Der 18-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Die KTM, an der ein Sachschaden von etwa 250 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. An dem Nissan entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

