Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahren unter Drogeneinfluss - Ein Unfall mit Folgen

Werl (ots)

Am Montag, den 10.02.2025 wurden die Werler Kollegen gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in der Plaschkestraße in Werl gerufen. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung fiel den Beamten das nervöse Verhalten des Unfallverursachers auf. Zittern, rote Augen und stetig wechselnde Angaben zu einem möglichem Drogenkonsum führten zu einem Drogen- und Urinvortest. Die Kollegen hatten den richtigen Riecher und so wurde zwecks Blutprobe in die Polizeiwache Werl verlegt. Dem Unfallverursacher wurde die Weiterfahrt untersagt.

