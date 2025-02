Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bargeld aus Spielautomaten entwendet

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen dem 07.02.2025, 21 Uhr und Montag, 10.02.2025, 10:30 Uhr, drangen Unbekannte in eine Gaststätte an der Erwitter Straße ein. Nach derzeitigen Ermittlungsstand hebelten die Täter eine Tür zum Garten auf, um in das Innere des Hauses zu gelangen. Da die Gaststätte sich derzeit im Umbau befindet, nutzten die Unbekannten das auf der Baustelle befindliche Werkzeug um zwei Spielautomaten aufzubrechen. Aus dem Geldfach konnten sie eine Beute in Höhe von weinigen Hundert Euro entnehmen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden.

