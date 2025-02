Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe unterwegs

Menden (ots)

An der Hauptstraße wurde Freitag um 13 Uhr einer Seniorin die Handtasche samt Handy und Portemonnaie beim Einkaufen aus dem Rollator gestohlen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und rät, Wertsachen am besten am eigenen Körper zu tragen und immer im Sichtfeld zu belassen. An der Bachstraße wurde zudem von Samstag auf Sonntag ein E-Bike aus einer unverschlossenen Garage gestohlen. Täter versuchen sich immer wieder am Öffnen von Garagen und gelangen damit in den Besitz von Wertgegenständen. Hier rät die Polizei, Garagen zu verschließen und in Fällen von Fahrrädern diese auch in der Garage gegen Diebstahl durch ein Schloss oder Anderes zu sichern. (lubo)

Einem Mendener wurden im Laufe der vergangenen Woche Bankkarte und iPad aus einem Zimmer gestohlen. Der Bestohlene dachte zunächst, er habe die Dinge nur verlegt. Doch am Wochenende stellte er fest, dass mit seiner Karte eingekauft wurde. Am Dienstag vergangener Woche hatte der Dieb mit der Karte des Mendeners in Warburg eingekauft. Der Dieb muss sich durch eine zwischendurch offenstehende Terrassentür Zugang zu der Wohnung verschafft und die Gegenstände gestohlen haben.

In der Nacht zum Sonntag wurden am Morgensternweg, Hellenkamp und Heidestraße mindestens fünf Pkw aufgebrochen und durchwühlt. Der oder die Täter erbeuteten Kleingeld und Geldbörsen samt Inhalt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell