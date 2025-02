POL-MK: Fahrzeugdach erleichtert

Hemer (ots) - Ein 54-jähriger Mann randalierte am Sonntagabend in dem Flur eines Mehrfamilienhauses an der Lohstraße. Als die Polizeibeamten eintrafen, schrie er sie an und beschimpfte sie als "Schlampen" und "Scheiß Bullen". Die Polizeibeamten überwältigten ihn und nahmen den alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Er bekam eine Anzeige wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

