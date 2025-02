POL-MK: Randale und Beleidigung

Iserlohn (ots) - Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in ein Restaurant an der Hans-Böckler-Straße eingebrochen. Sie hebelten eine Seitentür auf und stahlen Tablets und Alkohol. In der Nacht zum Sonntag wurden in einem Mehrfamilienhaus am Hohler Weg sechs Kellerräume aufgebrochen und durchwühlt. Zur ...

