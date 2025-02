Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche - Pkw beschädigt - Handys gestohlen - Taschendiebe - Betrug beim Onlinehandel

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in ein Restaurant an der Hans-Böckler-Straße eingebrochen. Sie hebelten eine Seitentür auf und stahlen Tablets und Alkohol.

In der Nacht zum Sonntag wurden in einem Mehrfamilienhaus am Hohler Weg sechs Kellerräume aufgebrochen und durchwühlt. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden. An der Brüderstraße wurde in der Nacht zum Freitag die Heckscheibe eines geparkten grauen Golf Plus eingeschlagen. Zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagnachmittag zerstachen Unbekannte zwei Reifen eines auf einem öffentlichen Parkplatz an der Lewin-Salomon-Straße stehenden Opel Corsa.

Handydiebe haben am Samstag in zwei Handyläden zugegriffen. Kurz nach 13 Uhr betrat ein Unbekannter das erste Geschäft, riss zwei Mobiltelefon samt Diebstahlsicherungen und Regal von der Wand und flüchtete zu Fuß. In der Peterstraße soll er in einen grauen Kleinwagen eingestiegen sein. Der Unbekannte wurde auf Mitte 20 geschätzt, hat ein südländisches Aussehen, dunkle Haare, die an der Seite etwas kürzer waren, und trug einen dunklen Bart und eine dunkle Jacke. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Gegen 15.30 Uhr betraten zwei Personen den zweiten Handyladen und rissen drei Samsung-Handys von einem Tisch und flüchteten. Die Täter sollen zwischen 18 und 25 Jahre alt und südeuropäischem Phänotyp entsprechen. Sie haben schwarze Haare und trugen weiße BaseCaps. Auch hier verlief eine anschließend ausgelöste Nahbereichsfahndung der Polizei ohne Erfolg.

Eine 85-jährige Seniorin wurde am Samstagmorgen beim Einkaufen in einem Discounter am Bädecker Platz bestohlen. Während sie zwischen 10.50 und 11.20 Uhr ihre Waren einsammelte, trug sie die Geldbörse in einem Stoffbeutel. An der Kasse bemerkte sie, dass das Portemonnaie weg war. Im Laden hatte sie nichts Verdächtiges bemerkt. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen dicht am Körper getragen werden.

Ein 19-jähriger Iserlohner hat auf einem Online-Portal eine Kamera zum Verkauf angeboten. Ein Interessent meldete sich und schickte ihm einen Screenshot mit einem QR-Code als angeblichen Nachweis, dass er bezahlt habe. Dem sollte der Verkäufer folgen. Er landete auf einer Internet-Seite, die der des Online-Portals zum Täuschen ähnlichsah. Dort musste der Verkäufer seine gesamten Kreditkartendaten einschließlich CVC-Nummer eingeben. Danach reagierte weder die Internet-Seite, noch der Interessent. Die Polizei rät, zur Bezahlung grundsätzlich die von den Online-Diensten angebotenen Bezahlmöglichkeiten zu nutzen. (cris)

