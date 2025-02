Hemer (ots) - In der vergangenen Nacht sind unbekannte Personen in eine Werkstatt an der Ernst-Stenner-Straße eingedrungen. Sie beschädigten ein Gebäudefenster und drangen vermutlich so ins Innere ein, wo dann weitere Türen beschädigt und Räume durchsucht wurden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Tat und bittet um Hinweise. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis ...

