Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel

Varel (ots)

Bockhorn- Am Nachmittag des 08.11.2024 kontrolliert eine Funkstreifenwagenbesatzung ein Kleinkraftrad in Bockhorn. Das Kleinkraftrad wurde bautechnisch verändert, sodass die zulässige Höchstgeschwindigkeit massiv überschritten werden kann. Das Kleinkraftrad wird sichergestellt. Gegen den 16-Jährigen Führer des Kleinkraftrades wird ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Varel- Am Freitagabend gegen 23 Uhr kommt es in der Wiefelsteder Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 27- Jähriger Pkw-Führer kollidiert in einer Linkskurve mit dem rechten Bordstein und verliert die Kontrolle über den Pkw. Er überfährt einen Doppelstabmattenzaun, sowie eine Reklametafel. Der Unfallverursacher versucht zunächst zu flüchten, wird jedoch im Nahbereich gestellt. Es stellt sich heraus, dass dieser unter Alkoholeinfluss steht und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Durch den Unfall entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

