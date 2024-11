Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ohne Fahrerlaubnis mit dem Pkw gefahren

Wilhelmshaven (ots)

Ein 31 Jahre alter Autofahrer wurde am Samstag, 09.11.24 auf der Peterstraße in Wilhelmshaven kontrolliert. Er konnte lediglich seinen irakischen Führerschein vorzeigen. Da er aber sich bereits seit über 11 Monaten im Bundesgebiet aufhält, hätte er die deutsche Fahrerlaubnis beantragen müssen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. In der Elbinger Straße in Wilhelmshaven wurde ein 33 Jahre alter Autofahrer am 10.11.24 gegen 00:40 Uhr kontrolliert. Dieser war ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auch hier wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

