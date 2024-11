Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Aufmerksame Zeugin beobachtet einen Mann beim vermeintlichen Anzünden von Mülleimern im Park, der von der Polizei gestellt werden kann

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag erhielt die Polizei gegen 14:15 Uhr Kenntnis über ein Brandgeschehen in der Parkanlage am Friedrich-Wilhelms-Platz, wobei laut Zeugenaussage eine männliche Person beim Anzünden von vier Mülleimern beobachtet worden und nun flüchtig sei.

Eine 75-jährige Zeugin hatte die Beobachtungen getätigt und anschließend die Polizei und die Feuerwehr alarmiert.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten den 58-Jährigen Verursacher antreffen. An den vier Mülleimern im Park entstand augenscheinlich kein Schaden. Es konnte lediglich verbrannter Müll festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell