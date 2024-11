Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in einem Einfamilienhaus in der Meedenstraße

Varel (ots)

Zu einem Brandgeschehen kam es am gestrigen Nachmittag in einem Einfamilienhaus in der Meedenstraße. Bewohner stellte nach ihrer Rückkehr Rauchentwicklung fest. Die alarmierte Feuerwehr Borgstede-Jeringhave konnten keinen akuten Brand mehr feststellen. Einige Räumlichkeiten wurden durch das Brandgeschehen stark beschädigt. Mehrere Haustiere verendeten. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, sodass die Bewohner in einer anderen Unterkunft untergebracht werden mussten.

