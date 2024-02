Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mann trägt eine Schusswaffe im Holster und gibt sich als Polizeibeamter aus +++ Einsatz von Spezialeinsatzkräften

Delmenhorst (ots)

Ein Mann ist am Mittwoch, 21. Februar 2024, in Delmenhorst aufgefallen, weil er mit einer Schusswaffe in einem Holster in der Öffentlichkeit spazieren ging. Er wurde mithilfe von Spezialeinsatzkräften an seiner Wohnanschrift gestellt.

Zeugen verständigten gegen 13:00 Uhr die Polizei, weil ihnen in der Wendenstraße ein Mann aufgefallen war, der mit zwei Hunden spazieren ging und dabei eine Schusswaffe in einem Holster trug. Sie sprachen den Mann an, der sich ihnen gegenüber als Polizeibeamter ausgab. Die Zeugen hielten diese Aussage für unglaubwürdig, verständigten die Polizei und folgten dem Mann. Kurze Zeit später verschwand dieser zusammen mit den Hunden im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Wendenstraße.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann im Besitz einer echten Schusswaffe war, wurden Spezialeinsatzkräfte der Polizei alarmiert. Sie nahmen Kontakt zum 39-Jährigen auf, der daraufhin aus seiner Wohnung kam und sich stellte. Er blieb unverletzt. Anschließend erfolgte die richterlich angeordnete Durchsuchung seiner Wohnung, in der eine Schreckschusswaffe gefunden und sichergestellt wurde. Beide in der Wohnung befindlichen Hunde wurden von geschulten Diensthundführern der Polizeidirektion Oldenburg gesichert. Auch sie blieben unverletzt.

Gegen den 39-jährigen Delmenhorster ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Amtsanmaßung und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell