POL-EN: Wohnungseinbruch in der Dieselstraße

Breckerfeld (ots) - Am 21.09.2024, um 16:45 Uhr befuhr ein 16-jähriger Halveraner mit seinem Leichtkraftrad die L699 in Fahrtrichtung Breckerfeld. In einer scharfen Linkskurve kurz vor der Haltestelle "Ennepetalsperre" stürzte er ohne Fremdeinwirkung, erlitt eine Beinfraktur und wurde schwer verletzt dem Helios Klinikum Schwelm zugeführt. Das Leichtkraftrad wurde abgeschleppt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

