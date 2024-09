Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Motorrad-Sozia bei Überholmanöver leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Am 21.09.2024, um 17:00 Uhr befuhr ein 63-jähriger Wetteraner mit seinem Kleinkraftrad und einer 32-jährigen Wetteranerin als Sozia die Schwelmer Straße in Fahrtrichtung Wetter. In Höhe der Hausnummer 294 versuchte er den verkehrsbedingt langsam vor ihm fahrenden Tesla einer 43-jährigen Ennepetalerin zu überholen. Während des Überholvorganges bog der Pkw nach links auf ein Grundstück ab und es kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde die Sozia leicht am rechten Bein verletzt. Darüber hinaus entstand an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden. Die Sozia wurde mittels Rettungswagen dem EVK Hagen zugeführt und verblieb leicht verletzt.

