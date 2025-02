Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Flucht vor Polizei durch die Lenne - Fahrrad gestohlen - Schrottsammler - Betrüger an der IT-Hotline

Altena (ots)

Ein 37-jähriger Herner versuchte am Sonntag, sich durch einen Sprung in die Lenne einer Verkehrskontrolle der Polizei zu entziehen. Eine Polizeistreife wurde auf der Bahnhofstraße auf den Pkw mit Herner Kennzeichen aufmerksam. Um ihn zu kontrollieren, fuhr der Streifenwagen hinter ihm her und gab gegen 16.50 Uhr kurz vor der Bahnbrücke Anhaltesignale. Der Fahrer stoppte an der Bushaltestelle Lüke und stieg aus. Als die Polizeibeamten ihn nach Führerschein und Zulassungspapieren fragten, sprintete er plötzlich los, sprang über die Leitplanke und den Hang hinunter in den Fluss. Er durchquerte die Lenne und flüchtete über die andere Flussseite. Die Beamten nahmen zunächst mit der Frau auf dem Rücksitz vorlieb und forderten einen Polizeihubschrauber und weitere Streifenwagen zur Fahndung an. Die Besatzung des Hubschraubers entdeckte den Gesuchten kurz nach 17.30 Uhr auf dem Gelände der Walzwerke Einsal und führte die Kollegen am Boden zu dem 37-jährigen Mann. Er hat keine Fahrerlaubnis und stand unter Drogeneinfluss. In einem Krankenhaus wurden ihm Blutproben abgenommen. Die Polizei beschlagnahmte das Fahrzeug und stellte weitere Drogen und Pfefferspray sicher. Der Herner bekam Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Fahrens ohne Führerschein sowie Verstößen gegen Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz. (cris)

Aus einem Hausflur am Hegenscheider Weg wurde ein Fahrrad gestohlen. Am Donnerstagnachmittag stand das grün/weiß/schwarze Scott-Bike noch im Flur. Am Sonntagmorgen meldete die Fahrerin den Diebstahl der Polizei.

Am Freitagnachmittag stoppte die Polizei auf der Hagener Straße einen Schrottsammler. Die Kontrolle endete mit diversen Ordnungswidrigkeitenanzeigen u.a. wegen fehlender Beschilderung, fehlender Genehmigung, unzureichender Ladungssicherung, verschiedener Fahrzeugdefekte und fehlender Aufzeichnung der Lenk- und Ruhezeiten. Der 33-jährige Fahrer ist bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte aufgefallen. Er musste den eingesammelten Schrott am Baubetriebshof abliefern und bekam einen Platzverweis.

Erst ploppte Porno-Werbung auf, dann die Mitteilung, es sei ein Trojaner auf seinem Computer: Ein Altenaer Senior wurde nur knapp vor einem finanziellen Schaden bewahrt. Er hatte online Fußball geschaut, als sich die verschiedenen Fenster öffneten. Er sollte telefonisch Kontakt aufnehmen zu einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter, um den Trojaner zu beseitigen. Das tat der Senior und rief die scheinbare Nummer in den USA an. Als der Unbekannte am Telefon 900 Euro für die Reparatur verlangte, lehnte der Senior ab und das Gespräch endete. Später stellte der Senior jedoch fest, dass versucht wurde, 899 Euro von seinem Konto abzubuchen. Offenbar hatte der angebliche Microsoft-Mitarbeiter Zugriff auf den Computer genommen und dabei scheinbar auch das Online-Banking des Seniors genutzt. Der Auftrag fiel jedoch bei der Bank auf, die den Geld-Transfer stoppen konnte. Die Polizei warnt vor der angeblichen Virenwarnung. Die Betrüger nutzten dazu unter anderem die Benachrichtigungsfunktion der Browser. So können sie den Computernutzern alle möglichen Nachrichten auf den Bildschirm zaubern, die überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Keinesfalls sollte man Fremden Zugriff auf den eigenen Computer erlauben. Dadurch entstehen in vielen Fällen erst die wirklichen Probleme. (cris)

