POL-FR: Waldkirch: Handgemenge und Beleidigungen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 11.12.2024, wurde die Polizei kurz nach 14:00 Uhr zu einer Streitigkeit in die Seilmattenstraße (Kollnau) gerufen. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (34 und 47 Jahre alt). Zuvor waren die beiden Männer mit ihren Autos auf den Parkplatz vor der Seilmattenstraße 1 gefahren und in Streit geraten. Dabei kam es auch zu körperlichen Attacken und Beleidigungen - auch gegenüber hinzugekommenen Angehörigen eines Kontrahenten.

Der genaue Ablauf des Geschehens ist Gegenstand der Ermittlungen. Zur Tatzeit sollen weitere Personen dort unterwegs gewesen sein, die Zeugen gewesen sein könnten. Die Polizei Waldkirch nimmt rund um die Uhr Hinweise entgegen (07681 4074-0 / E-Mail: waldkirch.prev@polizei.bwl.de).

