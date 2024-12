Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ehrenkirchen-Kirchhofen: 26-Jähriger soll Mann mit Messer bedroht und mit Stein beworfen haben

Freiburg (ots)

Am 12.12.2024 gegen 18 Uhr soll es in einer Gemeinschaftsunterkunft in Ehrenkirchen-Kirchhofen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 49-Jährigen und einem 26-Jährigen gekommen sein.

Dabei soll der 26-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer bedroht und ihn mit einem Stein beworfen haben. Der Tatverdächtige konnte kurz darauf durch eine Polizeistreife in Tatortnähe angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Tat ein verbaler Disput vorausgegangen sein. Der 49-jährige Geschädigte klagte über Schmerzen, wurde nach derzeitigem Kenntnisstand aber nicht ernsthaft verletzt.

oec

