Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Versuchter Einbruch in Schnellimbiss

Freiburg (ots)

Unbekannte haben versucht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 10./11.12.2024 in einen Schnellimbiss in der Tiengener Hauptstraße einzubrechen. Der Unbekannte versuchte mittels eines Hebelwerkzeuges die gläserne Eingangstüre aufzuhebeln. Aus unbekannter Ursache gelang dies nicht oder wurde der Versuch abgebrochen. Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Tiengen, 07741 8316-0, zu melden. Hinweise rund um die Uhr nimmt auch das Polizeirevier in Waldshut-Tiengen, 07751 8316-0, entgegen.

