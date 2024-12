Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Dreiste Betrugsmasche - angebliche Wunderheilerin - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Bereits am Mittwoch, 04.12.2024, gegen 12.00 Uhr, wurde eine 66-jährige Frau Opfer einer dreisten Betrugsmasche. Sie befand sich im Bereich der Turmstraße / Am Hebelpark und sei von einer unbekannten Frau auf Russisch angesprochen worden, ob man von dem Sohn der 66-Jährigen den Fluch wegnehmen solle. Die unbekannte Frau würde diese Fähigkeiten besitzen. Allerdings müsse man dazu das Bargeld der 66-Jährigen reinigen. Mittlerweile kam eine zweite Frau hinzu und schwärmte von den Fähigkeiten der "Heilerin". Zusammen mit den beiden unbekannten Frauen begab sich die 66-Jährige in die Raiffeisenstraße nach Hause und übergab den beiden Frauen ihr Bargeld. Die erste unbekannte Frau wickelte das Bargeld in ein Tuch und gab vor das Bargeld reinigen zu können. Nach der Reinigung übergab die Unbekannte der 66-Jährigen ein Tuch, in welchem sich allerdings nur Papierschnipsel befanden. Dies bemerkte die 66-Jährige aber erst später. Auch wurde die 66-Jährige angewiesen am Donnerstag, 12.12.2024, gegen 12.00 Uhr, abermals am Hebelpark zu erscheinen, da dann ihr Sohn gerettet sei. Erst danach kamen der 66-Jährigen Zweifel auf, dass sie womöglich betrogen wurde.

Die beiden unbekannten Frauen werden wie folgt beschrieben:

1. Frau:

zwischen 60 bis 65 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, feste Statur. Die Frau trug eine dunkle Hose, eine schwarze Jacke sowie eine weiße Mütze. Sie hatte eine schwarze Tasche bei sich.

2. Frau:

auch zwischen 60 bis 65 Jahre alt, feste Statur. Die Frau trug einen blauen Mantel.

Beide Frauen sollen Russisch gesprochen haben.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den beiden unbekannten Frauen geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell