POL-FR: Bad Bellingen: Werkzeugbox aufgebrochen - Baumaschinen entwendet

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 11.12.2024, gegen 20.45 Uhr, bemerkte ein Zeuge mehrere brennende Bücher im öffentlichen Bücherschrank bei einer Schule in der Eichbergstraße. Der Zeuge rannte in einer nahegelegenen Gaststätte und löschte das Feuer mit einem Eimer Wasser. Nach Sachlage wurden einzelne Bücher angezündet, weshalb die Polizei von einem vorsätzlichen Handeln ausgeht. Der entstandene Sachschaden kann ...

