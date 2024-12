Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Stromkabel und Werkzeuge von Baustelle entwendet

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 11.12.2024, 17.30 Uhr bis Donnerstag, 12.12.2024, 07.30 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft mehrere Stromkabel, zwei Kabeltrommeln sowie einen mobilen Stromverteiler von einer Baustelle in der Bündtenstraße. Auch wurde ein Baucontainer aufgebrochen. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Bereits am Wochenende, Samstag, 07.09.2024 bis Montag, 09.12.2024, wurden von der gleichen Baustelle fünf Maurerhammer entwendet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell