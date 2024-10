POL-COE: Lüdinghausen, Burgstraße/ Verdacht der Drogenfahrt

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in das Gymnasium Canisianum eingebrochen. Zwischen 13.30 Uhr am Freitag (25.10.24) und 10.10 Uhr am Sonntag (27.10.24) schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein. Es gelang den Tätern nicht, einen Beamer zu entwenden. Jedoch öffneten sie an einem Waschbecken den Wasserhahn, wodurch der Klassenraum und der angrenzende Flur unter Wasser gesetzt wurde. Die Polizei in Lüdinghausen bittet ...

