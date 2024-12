Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in Supermarkt - Unbekannter geflüchtet

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 13.12.2024, gegen 02:05 Uhr, ist ein Unbekannter in einen Supermarkt in der Tiengener Hauptstraße eingebrochen. Der Unbekannte schlug mittels eines Werkzeuges die gläserne Haupteingangstüre des Supermarktes ein. Nach Betreten des Geschäftes entwendete er mehrere Tabakwaren aus dem Kassenbereich. Vor Eintreffen der Polizei, die durch den Alarm verständigt wurde, verließ der Unbekannte den Supermarkt. Folgende Beschreibung des Täters liegt vor: männlich, bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, schwarzer Jogginghose und dunklen Schuhen mit vermeintlich hellen Sohlen. Der Polizeiposten Tiengen, 07741 8316-0, ermittelt und kann zu den üblichen Öffnungszeiten erreicht werden. Rund um die Uhr nimmt auch das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, 07751 8316-0, Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell