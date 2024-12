Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Verletzter Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.12.2024, gegen 18:30 Uhr, hat sich in der Gewerbestraße in Laufenburg ein Radfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer verletzt. Ein 45jähriger Pkw-Lenker beabsichtigte von der Himmelreichstraße in die Gewerbestraße einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 27jährigen Radfahrer, welcher sich auf der bevorrechtigten Gewerbestraße befand. Der behelmte Radfahrer wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden in Höhe von über 6000 Euro entstand.

