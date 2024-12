POL-FR: Görwihl: Betrunken in Kontrollstelle eingefahren - Führerschein einbehalten

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 12.12.2024, gegen 18:30 Uhr, hat sich in der Gewerbestraße in Laufenburg ein Radfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer verletzt. Ein 45jähriger Pkw-Lenker beabsichtigte von der Himmelreichstraße in die Gewerbestraße einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 27jährigen Radfahrer, welcher sich auf der ...

