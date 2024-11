Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Täter stehlen Motorsägen und Dieselkraftstoff aus Firma

Spenge (ots)

(um) Bislang unbekannte Täter brachen gestern im Laufe des Tages in Räumlichkeiten einer Firma in der Bielefelder Straße in Lenzinghausen ein. Der Schaden beträgt mindestens 2000.- Euro. Die Einbrecher hatten es wohl auf Werkzeug abgesehen. Neben einem Dieselkanister entwendeten die Täter mehrere Motorsägen. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenmeldungen. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell