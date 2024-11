Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mercedes entwendet - Polizei sucht Zeugen

Hiddenhausen (ots)

(jd) Gegen 11.00 Uhr bemerkte ein Herforder am Mittwochvormittag (20.11.) das Fehlen seines Mercedes. Aus Auto hatte der Mann am Vorabend in seinem Carport an der Meierstraße geparkt und verschlossen. Der Mercedes CLS verfügt über kein Keyless-Go-System und die Fahrzeugschlüssel befinden sich noch beim Eigentümer. Wie es dem oder den unbekannten Tätern gelang, das Fahrzeug unbemerkt vom Grundstück an der Meierstraße zu entwenden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Herford bittet mögliche Zeugen, Angaben zum Verbleib des Autos mit dem Kennzeichen HF-IT 999 machen können oder im Tatzeitraum zwischen 3.00 und 11.00 Uhr am Mittwoch etwas Auffälliges beobachtet haben, werden um Hinweise unter 05221/8880 gebeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell