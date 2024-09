Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Hinweise zu flüchtigem Autofahrer gesucht

Warendorf (ots)

Mit einem gestohlen Auto fuhr ein Unbekannter am Samstag, 21.9.2024 gegen zwei Verkehrszeichen einer Verkehrsinsel in Höhe des Supermarktes in Walstedde. Der Flüchtige blieb gegen 3.55 Uhr mit dem beschädigten Pkw etwa 1,6 Kilometer weiter auf der B 63 in Richtung Hamm stehen. Ein vorbeikommender 40-jährige Verkehrsteilnehmer aus Hamm sprach noch mit dem Tatverdächtigen, der jedoch flüchtete. Eine Fahndung nach ihm verlief negativ. Bisherige Ermittlungen brachten kein Ergebnis. Der Gesuchte ist etwa 30 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, sehr schlank, hat dunkle lockige Haare, trug eine Überwurfjacke und eine dunkle Hose. Wer hat den Autofahrer in der Nacht gesehen oder ihn sogar mitgenommen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell