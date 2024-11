Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Fußgängerin verletzt

Löhne (ots)

(jd) Am Mittwoch (20.11.) fuhr ein 73-jähriger Löhner gegen 17.05 Uhr mit seinem Kia auf der Bergkirchener Straße in Richtung Besebrucher Straße. Auf Höhe der Einmündung zum Vockenweg beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Aufgrund eines entgegenkommenden Lkw, bremste er sein Fahrzeug zunächst ab, ehe er den Abbiegevorgang einleitete. Dabei stieß er mit einer 71-jährigen Löhnerin zusammen, die sich auf einem dortigen Gehweg der Bergkirchener Straße befand und diesem in Richtung Besebrucherstraße folgen wollte. Die Frau prallte auf die Fahrbahn und wurde dabei leicht verletzt. Mittels eines Rettungswagens wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

