Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Zeugenaufruf: Mann mit Waffe in der S3 bedroht

Karlsruhe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (10.Oktober) kam es in der S3 zwischen Bruchsal und Durlach zu einem bedrohlichen Vorfall. Ein unbekannter Mann bedrohte gegen 04:35 Uhr einen Reisenden mit einer Schusswaffe.

Der Tatverdächtige stieg am Bahnhof Bruchsal mit seinem Fahrrad in die S3 ein und sprach mehrere Fahrgäste an, um herauszufinden, wem das als von ihm als störend empfundenes, abgestellte Fahrrad gehört. Der Besitzer des Fahrrades wurde verbal aggressiv angegangen. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige dem Besitzer des Fahrrades mit einer Schusswaffe bedroht haben. Bei der Ankunft am Bahnhof Durlach verließ der Tatverdächtige die S3 und soll dem Geschädigten gedroht haben, dass er ihn beim nächsten Aufeinandertreffen umbringen würde.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

- Alter: 20-30 Jahre - Körpergröße: 170-175cm - Längerer rot blonder Bart - Kleidung: Jogginghose, dunkle Jacke, grüne Base Cap - Alkoholisiert

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 120 160 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell