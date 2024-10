BPOLI-KA: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte am Hauptbahnhof

Karlsruhe (ots) - Im Laufe des Dienstags (1. Oktober) hat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger ein abgeschlossenes Fahrrad am Karlsruher Hauptbahnhof entwendet. Der Geschädigte stellte sein Fahrrad gegen 07:40 Uhr an der Fahrradabstellanlage am nördlichen Zugang zum Osttunnel ab und sicherte es mit einem Fahrradschloss. Als er gegen 17:40 Uhr wieder kam, war das hochwertige Fahrrad entwendet. Lediglich das ...

mehr