Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: 26-Jähriger nach Widerstand gegen Polizeibeamte in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe.

Am Sonntag (29. September) erließ das Amtsgericht Karlsruhe Untersuchungshaftbefehl gegen einen 26-jährigen Tatverdächtigen. Dem Mann wird vorgeworfen, am Samstag (28. September) Widerstand gegen Beamte der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof geleistet zu haben.

Am Samstagmittag gegen 12:00 Uhr kontrollierten die Beamten den guineischen Staatsangehörigen in der Hauptunterführung des Karlsruher Hauptbahnhofs routinemäßig. Während der Kontrolle begann der Mann wohl, mit seinen Armen zu gestikulieren und sich zu entkleiden. Zudem soll sich der Verdächtige mehrfach bedrohlich gegenüber den Bundespolizisten aufgebaut haben. Aufgrund seines aggressiven und unkooperativen Verhaltens wurde der 26-Jährige schließlich gefesselt und zur Dienststelle am Hauptbahnhof verbracht.

Auch gegen die Mitnahme zur Dienststelle soll sich der Tatverdächtige massiv gewehrt haben, insbesondere stemmte er sich wohl vermehrt gegen die Laufrichtung der Beamten und versuchte, sich aus deren Griff zu lösen.

Im weiteren Verlauf begaben sich eine weibliche sowie zwei männliche Personen zur Situation. Die Frau soll dabei mehrfach versucht haben, die Beamten zu attackieren und den Tatverdächtigen aus den polizeilichen Maßnahmen zu befreien. Einer der Männer soll die Polizeibeamten zudem gefilmt haben. Erst nach Hinzuziehung einer weiteren Streife entfernten sich die drei Personen unerkannt.

Gegen die unbekannte Frau wurde eine Strafanzeige wegen des Tatvorwurfs des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Bei der Durchsuchung des mitgeführten Gepäcks des 26-Jährigen konnten ein Messer sowie Betäubungsmittel sichergestellt werden.

Den Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe erließ der zuständige Haftrichter am Amtsgericht Karlsruhe Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen und setzte diesen antragsgemäß in Vollzug.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe dauern an.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Julia Busse, Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell