Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Körperverletzung im Zug

Pforzheim (ots)

Am Sonntagabend (29. September) wurde die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe über einen Vorfall der Körperverletzung in einem Zug informiert. Der Vorfall ereignete sich auf der Zugfahrt zwischen Pforzheim und Mühlacker.

Der 28-Jährige Tatverdächtige stieg in Niefern in den Zug ein und pöbelte mehrere Fahrgäste an. Als die Zugbegleiterin versuchte, den türkischen Staatsangehörigen zu beruhigen, geriet dieser in Streit mit einem anderen Fahrgast und schlug mit Fäusten auf diesen ein. Trotz der Bemühungen der Zugbegleiterin sowie eines weiteren Fahrgastes, die Situation zu schlichten, kam es zu körperlicher Gewalt.

Der Geschädigte syrische Staatsangehörige erlitt eine Platzwunde am Ohr.

Bei der Überprüfung des Beschuldigten wurde ein Alkoholwert von 1,2 Promille festgestellt. Der Tatverdächtige sieht sich nun unter anderem einer Strafanzeige wegen Körperverletzung gegenüber.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen und wird den Vorfall weiterverfolgen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell