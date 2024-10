BPOLI-KA: Mit gestohlenem E-Roller unterwegs

Pforzheim (ots) - Am Sonntagabend (29. September) wurde die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe über einen Vorfall der Körperverletzung in einem Zug informiert. Der Vorfall ereignete sich auf der Zugfahrt zwischen Pforzheim und Mühlacker. Der 28-Jährige Tatverdächtige stieg in Niefern in den Zug ein und pöbelte mehrere Fahrgäste an. Als die Zugbegleiterin versuchte, den türkischen Staatsangehörigen zu beruhigen, geriet dieser in Streit mit einem anderen Fahrgast und ...

mehr