POL-HI: Unbekannte sprühen Hakenkreuze und Schriftzüge an Gebäude und ein Auto in Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bisher unbekannte Täter haben am zurückliegenden Wochenende an ein Parteibüro in der Jakobistraße sowie an zwei Gebäude und einen Pkw in der Richthofenstraße Hakenkreuze und Schriftzüge mittels Sprühfarbe geschmiert. Das Staatsschutzkommissariat der Polizei Hildesheim ermittelt.

Die Tat in der Jakobistraße wurde der Polizei am gestrigen Sonntagnachmittag, 11.02.2024, gegen 15:00 Uhr gemeldet. Unbekannte hatten hier ein Hakenkreuz und Schriftzüge mit einem mutmaßlich politischen Hintergrund aufgebracht.

In der Richthofenstraße waren die Außenfassaden einer Schule und eines privaten Gebäudes betroffen, wo die Unbekannten Hakenkreuze und fremdenfeindliche Parolen aufsprühten. Ferner wurde in der Richthofenstraße ein Pkw ebenfalls mit Hakenkreuzen beschmiert. Die Tatzeiten lassen sich zwischen Samstagabend, 23:30 Uhr, und Sonntagmorgen, 08:00 Uhr, eingrenzen.

Die Polizei hat Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und Sachbeschädigung eingeleitet. Hinsichtlich der fremdenfeindlichen Parolen prüfen die Ermittler den Anfangsverdacht auf Volksverhetzung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in Zusammenhang mit den aufgeführten Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 auf der Wache in der Schützenwiese zu melden.

