Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Festnahme am Mannheimer Hauptbahnhof

Mannheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (8. Oktober) hat die Bundespolizei einen mit Haftbefehl und Aufenthaltsverbot gesuchten Mann am Mannheimer Hauptbahnhof festgestellt.

Gegen 04:15 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei den indischen Staatsangehörigen am Mannheimer Hauptbahnhof. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann nicht in Besitz eines gültigen Aufenthaltstitels war und zudem ein Aufenthaltsverbot für Deutschland vorlag. Weiterhin war der 25-Jährige wegen unerlaubten Aufenthaltes zur Festnahme ausgeschrieben. Die fällige Geldstrafe in Höhe von 977,50 Euro konnte er nicht bezahlen und wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

