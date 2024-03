Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg

Rhein-Neckar-Kreis: Randalierer beleidigt Einsatzkräfte

Gaiberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen gegen 03.00 Uhr wurde über den Polizeinotruf eine randalierende Person in einem Anwesen in der Hauptstraße in Gaiberg gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Neckargemünd konnte ein 25-Jähriger, stark alkoholisierter Mann, schlafend unmittelbar vor dem besagten Anwesen angetroffen werden. Dieser hatte sich zuvor, aus nicht weiter nachvollziehbaren Gründen, über die unverschlossene Hauseingangstür Zugang zum Mehrfamilienhaus verschafft. Im Anschluss daran schrie er laut umher und trat mehrfach gegen die Wohnungseingangstür des Anzeigeerstatters wodurch diese beschädigt wurde. Ein bei dem 25-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt er sich unkooperativ und beleidgte die eingesetzten Beamten fortwährend. Der 25-Jährige sieht nun mehreren Anzeigen u.a. wegen Beamtenbeleidigung und Hausfriedensbruch entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell