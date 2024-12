Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unter Alkoholeinfluss

Baden-Baden (ots)

Eine Autofahrerin hat am Samstag in der Weinbergstraße ein Fahrzeug beschädigt und so einen Sachschaden von insgesamt etwa 6.000 Euro verursacht. Gegen 22:20 Uhr konnte ein Zeuge eine Mini-Fahrerin dabei beobachten, wie sie einen Verkehrsunfall mit ebenfalls einem Mini verursachte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernen wollte. Dem Zeugen gelang es das Entfernen der mutmaßlichen Unfallverursacherin bis zum Eintreffen der Polizeistreife zu verhindern. Im Verlauf der Unfallaufnahme wurden die Beamten von der 50-Jährigen beleidigt. Sie sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen, schlug um sich und trat gegen die Beamten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Die Frau erwartet Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell