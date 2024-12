Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Wohnungseinbruchsdiebstahl, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Die Polizei hat nach einem Wohnungseinbruchsdiebstahl am Samstag in der Wilhelmstraße die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die bislang unbekannten Täter im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 23:15 Uhr, durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentür, Zutritt in das Anwesen. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten die Eindringlinge offenbar sämtliche Räumlichkeiten. Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 zu melden.

/li

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell