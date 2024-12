POL-OG: Offenburg - Trunkenheitsfahrt, Zeugen und Geschädigte gesucht

Rastatt (ots) - Eine Windböe hat am Sonntagmittag einer 55 Jahre alten Pilotin eines motorisierten Gleitschirms zugesetzt, sodass sie unmittelbar nach ihrem Startvorgang die Kontrolle über das Fluggerät verlor und in etwa 5 bis 6 Metern Höhe in einem Baum hängen blieb. Eigene Versuche, sich aus der misslichen Lage zu befreien, blieben erfolglos. Hinzugerufene Einsatzkräfte der Feuerwehr Rastatt konnten die ...

mehr