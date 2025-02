POL-LG: ++ Häusliche Gewalt - Wegweisung für den Täter - Hilfsangebote ++ Schulkinder von PKW erfasst - schwerverletzt ++ Diebstahl von Fischen aus Angelteich ++ Unfall zwischen E-Scooter und PKW ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Häusliche Gewalt - Wegweisung für den Täter - Hilfsangebote ++ Schulkinder von PKW erfasst - schwerverletzt ++ Diebstahl von Fischen aus Angelteich ++ Unfall zwischen E-Scooter und PKW

Lüneburg

Bardowick - Häusliche Gewalt - Wegweisung für den Täter - Hilfsangebote

Am Vormittag des 05.02.2025 schlug im häuslichen Umfeld in Bardowick ein alkoholisierter Mann mit der flachen Hand auf eine Frau ein. Diese erlitt dadurch leichte Verletzungen. Die Polizei sprach dem Mann eine Wegweisung aus der gemeinsamen Wohnung aus. Eine Liste mit Hilfsangeboten bei Häuslicher Gewalt befindet sich im Anhang.

Lüneburg - Geldbörse aus Handtasche entwendet

Unbekannte entwendeten am 05.02.2025 gegen 11:00 Uhr die Geldbörse einer Seniorin während ihres Einkaufes in einem Supermarkt im Häcklinger Weg. Dabei nutzten sie einen unbeobachteten Moment um die Geldbörse aus einer im Einkaufswagen abgelegten Handtasche zu entnehmen. In der Geldbörse befanden sich Dokumente, Bargeld und Zahlungskarten. Anschließend wurde mit einer dieser Zahlungskarten einer Abhebung in Höhe von einigen hundert Euro durchgeführt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Boitze - Schulkinder von PKW erfasst - schwerverletzt

Zwei Schulkinder beabsichtigten am 05.02.2025 gegen 13:45 Uhr die Seedorfer Straße hinter einem Schulbus zu kreuzen. Dabei wurden sie von einem, der entgegenkommenden Fahrbahn folgendem, VW-Transporter erfasst und schwerverletzt. Der 21 Jahre alte Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde ein Gutachter eingeschaltet.

Lüneburg - Unfall zwischen E-Scooter und PKW

Eine 41 Jahre alte Frau und ihr Kind befuhren am 05.02.2025 gegen 21:00 Uhr gemeinsam auf einem E-Scooter die Bleckeder Landstraße stadtauswärts. Dabei touchierte sie ein in gleicher Richtung fahrender VW UP!. Sie stürzten anschließend von dem E-Scooter und verletzten sich leicht. Der VW-Fahrer im Alter von 36 Jahren blieb unverletzt.

Lüneburg - Betrugsversuch fällt auf

Am 04.02.2025 kaufte ein Mann in einem Kaufhaus in der Große Bäckerstraße einen Ring im Wert von knapp 50 Euro. Kurz vor Geschäftsschluss versuchte ein weibliches Familienmitglied einen niedrigwertigeren Ring mit dem Kassenbon gegen Bargeld einzutauschen. Der Verkäufer bemerkte den Betrugsversuch und verweigerte den Umtausch.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am 05.02.2025 gegen 16:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 65 Jahre alten Mann, welcher mit einem PKW die Leibnizstraße entlangfuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Dannenberg - PKW gegen Kleinkraftrad

Eine 19 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf befuhr am 05.02.2025 gegen 15:45 Uhr die Jeetzelallee in Fahrrichtung Lüchower Straße. An der Kreuzung zur Lüneburger Straße beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden, geradeaus über die Kreuzung fahrenden Kleinkraftradfahrer im Alter von 19 Jahren. Durch die Kollision wurde der 19-Jährige leichtverletzt.

Uelzen

Stoetze - Scheibe von PKW zerstört - Wertsachen entwendet

Die Scheibe eines Nissan Micra wurde am 05.02.2025 zwischen 11:45 Uhr und 12:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Ortschaft Groß Malchau zerstört. Anschließend entnahmen Unbekannte einen Rucksack samt elektronischer Wertgegenstände und flüchteten. Der Wert des Diebesgutes wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Gerdau - Diebstahl von Fischen aus Angelteich

Aus einem Angelteich nahe der Ortschaft Barnsen wurden im Zeitraum vom 30.01.2025 bis zum 01.02.2025 eine noch nicht bestimmte Anzahl an Fischen verschiedener Arten entwendet. Unbekannte entfernten dabei eine Überlaufregulierung, sodass das Wasser des Teiches über einige Stunden komplett abfloss. Dabei wurde eine nicht unerhebliche Anzahl an Fischen entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - Mann aufgrund von Geldschulden geschlagen

Ein 45-Jähriger wurde im Rahmen eines zufälligen Zusammentreffens am 05.02.2025 gegen 18:45 Uhr auf dem Parkplatz Ratswiesen von einer Gruppe Männer geschlagen. Er erlitt leichte Verletzungen am Kopf. Hintergrund sollen Geldschulden des Mannes gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

