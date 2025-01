Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachbeschädigung an Schützenhalle in Menden im Zusammenhang mit einer Wahlkampfveranstaltung - Staatsschutz der Hagener Polizei sucht Zeugen

Hagen/Menden (ots)

Im Zusammenhang mit einer Wahlkampfveranstaltung des CDU-Bundeskanzlerkandidaten Friedrich Merz wurde die Schützenhalle des Bürger- und Schützenvereins Hüingsen e.V. in Menden (Zum Buchholz 28) am vergangenen Wochenende (26.01.2025) durch Graffitis beschädigt. Mehrere Medien haben hierüber bereits berichtet. Im Nachgang zu der Veranstaltung kam es in Menden, im Ortsteil "Platte Heide" (Bereich Bräukerweg, Feldstraße, Anne-Frank-Straße), zu gleich gelagerten Beschädigungen in Form von linksradikalen Parolen. Der Staatsschutz der Hagener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wem sind in der Nacht von Samstag (25.01.2025) auf Sonntag Personen im Bereich der Schützenhalle "Hüingsen" oder im Wohngebiet "Platte Heide" verdächtige Personen aufgefallen? Eventuell hatten die Personen Farbspraydosen in der Hand und trugen eine Tragetasche mit dem Aufdruck "Action" mit sich. Sachdienliche Hinweise bitte an die Hagener Polizei unter der 02331 - 986 2066. (sch)

