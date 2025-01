Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrollen der Durchfahrtsverbote

Lüdenscheid (ots)

Polizeibeamtinnen und -beamte haben heute erneut die Einhaltung der Durchfahrtsverbote und der geltenden Tempolimits im Stadtgebiet überwacht. 41 Fahrzeuge über 3,5 Tonnen wurden an den Straßenrand gewunken. 14 davon waren ohne Ausnahmegenehmigung unterwegs. Hinzu kamen diverse weitere Verstöße. Zwei Fahrzeuge waren so verkehrsunsicher, dass sie stillgelegt werden mussten. Drei Fahrer verstießen gegen Lenk- und Ruhezeiten. Ein LKW war mit mangelhaft gesicherter Ladung unterwegs. Ein Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis. 59 Fahrer verstießen gegen die "Anlieger frei Regelungen" z.B. "Im Olpendahl" und 339 Fahrer gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Spitzenreiter: Ein PKW aus EN an der Hochstraße (59 bei 30), ein PKW aus MK am Römerweg (79 bei 50) und ein PKW aus FRG an der L692 (73 bei 30). Die Kontrollen werden fortgesetzt. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell