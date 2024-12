Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Drei Männer mit Drogen nach Verkehrskontrolle festgenommen

Unna (ots)

Ein 24-jähriger Iraner, ein 19-jähriger Deutsch-Syrer - beide wohnhaft in Unna sowie ein 20-jähriger Deutscher aus Kamen sind am Montag (16.12.2024) gegen 23.05 Uhr in Unna bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen.

Sie saßen zusammen in einem Pkw und befuhren die Zechenstraße in Richtung Hammer Straße in Unna. Als sie die eingesetzten Beamten erkannten, beschleunigten sie das Fahrzeug. Im Kreuzungsbereich Heidestraße/Zechenstraße kam das Fahrzeug von der Straße ab, prallte gegen ein dort angebrachtes Verkehrszeichen und befand sich schlussendlich inmitten eines Dornenbusches. Die drei männlichen Insassen waren geflüchtet.

Während einer Nahbereichsfahndung konnten sie aber angetroffen werden. In ihrer unmittelbaren Nähe wurde eine größere Menge Cannabis aufgefunden; ebenso wurde das Betäubungsmittel im Inneren des Fahrzeugs festgestellt.

Die drei Insassen wurden vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam der Wache Unna zugeführt. Dort wurde wegen des Verdachts des Gebrauchs von Betäubungsmitteln den Männern jeweils Blutproben entnommen. Freiwillig durchgeführte Atemalkoholtests verliefen negativ.

Der Pkw wurde sichergestellt - ebenso die Mobiltelefone und die Kleidungsstücke der Betroffenen, ein Führerschein, eine Feinwaage, Werkzeug und Bargeld.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell