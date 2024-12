Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbrüche in Mitte und Overberge

Bergkamen (ots)

Unbekannte sind am Freitag (13.12.2024) gewaltsam in ein Zweifamilienhaus an der Straße "Im Breil" in Bergkamen-Mitte eingedrungen.

Das Ganze soll zwischen 12.00 Uhr und 19.45 Uhr passiert sein.

Die Täter kamen durch den Wintergarten in das Haus und durchwühlten die Wohnungen des Hauses. Ob etwas entwendet wurde steht nach ersten polizeilichen Ermittlungen noch nicht fest.

Ebenfalls kam es zwischen Mittwochmittag (11.12.2024) und Sonntagabend (15.12.2024) zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte am "Weißdornweg" in Bergkamen-Overberge.

Gewaltsam sind dort die unbekannten Täter durch ein Fenster ins Innere eingedrungen und durchwühlten zwei komplette Etagen. Entwendet wurde ein Koffer.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell