POL-UN: Fröndenberg - zwei brennende Altkleidercontainer

Unna (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch (11.12.2024) in der Zeit von 15:00 Uhr bis 20:55 Uhr gewaltsam in ein Reihenhaus im Rosenweg eingedrungen. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Terrassentür Zugang in das Haus und entwendeten Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei in Unna unter der Telefonnummer 02303-921-3120, 02303 921 0 oder per Mail an ...

